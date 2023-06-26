Как заставить розу выпустить свежие бутоны: зацветет с новой силой — важно не упустить момент

Об этом мало кто знает, но некоторые розы способны цвести дважды за сезон. Бывалые садоводы утверждают, что для появления новых бутонов необходимо всего лишь вовремя обрезать увядающие кусты.

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В одних регионах нашей страны подходящим временем для этой процедуры является конец июня. А в других областях к делу следует приступать в начале июля, не раньше. Все зависит от состояния растения. Так как облагораживать розу нужно сразу после того, как она отцветет.

Чтобы свежие бутоны были не хуже предыдущих, необходимо проводить обрезку в жаркие засушливые дни. Удалять нужно поросль, которая берет начало у основания растения, засохшие части куста, а также побеги с недоразвитой почкой. Срез следует делать над наружным листом под углом 45°. При этом нужно соблюдать отступ в 0,5 см от ближайшей почки.

Интенсивность обрезки зависит от конкретного сорта розы. Молодые или больные кусты трогать не рекомендуется.

Источник: ogorod.ru