Как быстро «вылечить» помидоры от фитофтороза: копеечное средство есть в каждой аптеке и творит чудеса

Дачница с корзиной томатов. Фото: Global Look Press

Доступное средство, которое поможет в борьбе с фитофторой.

Фитофтора - грибок, который поражает помидоры и может испортить планы дачников на получение урожая томатов.

Бороться с фитофторой в момент созревания плодов ядохимикатами опасно по понятным причинам. Но есть народные средства для эффективной борьбы с фитофторой, которые к тому же просты в изготовлении и стоят дешево.

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Зеленка - дешевое антисептическое средство, которое есть в каждой аптеке. Нужно всего три миллилитра зеленки на десять литров воды, хорошо размешать и все. 

Раствор для борьбы с фитофторой готов. Он помогает предотвратить развитие фитофтороза на растениях.

По материалам 7dach.ru.

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