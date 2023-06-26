Как быстро «вылечить» помидоры от фитофтороза: копеечное средство есть в каждой аптеке и творит чудеса

Фитофтора - грибок, который поражает помидоры и может испортить планы дачников на получение урожая томатов.
Бороться с фитофторой в момент созревания плодов ядохимикатами опасно по понятным причинам. Но есть народные средства для эффективной борьбы с фитофторой, которые к тому же просты в изготовлении и стоят дешево.
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Зеленка - дешевое антисептическое средство, которое есть в каждой аптеке. Нужно всего три миллилитра зеленки на десять литров воды, хорошо размешать и все.
Раствор для борьбы с фитофторой готов. Он помогает предотвратить развитие фитофтороза на растениях.
По материалам 7dach.ru.