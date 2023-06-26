Как быстро «вылечить» помидоры от фитофтороза: копеечное средство есть в каждой аптеке и творит чудеса

Зеленка - дешевое антисептическое средство, которое есть в каждой аптеке. Нужно всего три миллилитра зеленки на десять литров воды, хорошо размешать и все.

Раствор для борьбы с фитофторой готов. Он помогает предотвратить развитие фитофтороза на растениях.

По материалам 7dach.ru.