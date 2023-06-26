Как выглядят протезы Романа Костомарова - фото

Роман Костомаров выложил видео, на котором продемонстрировал свои протезы. Спортсмену действительно ампутировали обе ноги по колено. К сожалению, это оказалось правдой.

Однако фигурист не унывает. Он уже начал тренировки, чтобы скорее вернуться на лед.

Вот так выглядят протезы Костомарова на сегодняшний день. Фигурист не постеснялся продемонстрировать их своим поклонникам.