Эта часть курицы - ядовитая, не ешьте: кулинар сделал заявление

Опытные кулинары заявили, что не все части куриного мяса можно есть. Есть места, которые содержат химикаты и яды. И лучше от них отказаться, чтобы не заработать проблемы со здоровьем.

И речь идет о внутренних органах птицы.

«Если в курицу попадали какие-то паразиты или ее пичкали химикатами, то все это осело во внутренних органах. Поэтому на всякий случай, их есть не надо, можно реально отравиться», - заявил шеф-повар и кулинарный блогер Сергей Синицын.

А самой полезной частью курицы кулинар назвал мясо грудки. Там все чисто.

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