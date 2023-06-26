Ливни, град и ураганы: на Россию снова надвигается апокалипсис — с 26 июня

На Россию снова надвигаются ливни, грозы и ураганы. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие часы непогода обрушится сразу на несколько регионов.

«Осадки ожидаются в Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской областях», — заявил он.

Кроме того, шквалистый ветер вместе с дождем также пройдет в Челябинской области, а также в Ставропольском и Краснодарском крае.

Жителей вышеназванных регионов попросили быть осторожными.

Непогода продержится с 26 по 27 юня.

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