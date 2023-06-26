Не 80 и даже не 90 рублей: экономист назвал честный курс доллара на ближайшую перспективу

В понедельник, 26 июня, утром на открытии торгов на Московской валютной бирже был зафиксирован резкий рост валют по отношению к рублю. И доллар, и евро обновили свои исторические максимумы. Доллар поднимался выше 87 рублей, а евро - 95.

Между тем, эксперты уверены, что уже в ближайшее время курс валют стабилизируется. Падение рубля было обусловлено не экономическими причинами, а информационным фоном. Как только он выровняется, рубль пойдет в рост.

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