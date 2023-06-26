Не 80 и даже не 90 рублей: экономист назвал честный курс доллара на ближайшую перспективу

В понедельник, 26 июня, утром на открытии торгов на Московской валютной бирже был зафиксирован резкий рост валют по отношению к рублю. И доллар, и евро обновили свои исторические максимумы. Доллар поднимался выше 87 рублей, а евро - 95.
Между тем, эксперты уверены, что уже в ближайшее время курс валют стабилизируется. Падение рубля было обусловлено не экономическими причинами, а информационным фоном. Как только он выровняется, рубль пойдет в рост.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Вряд ли потолок превысит 87—89 рублей, а потом начнется откат. Поскольку наша экономика находится на паузе, и наши предприниматели не могут начать активные действия в экономике, то курс поправится в границах 84 рублей», - считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.
По материалам RT.