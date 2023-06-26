Отправьте в мусорку все, что дешевле 500 рублей: даже не смейте красить волосы этими красками, навредите себе

Дамы обожают красить волосы. Кто-то делает это по необходимости, чтобы замаскировать седину и возрастные изменения. Кто-то — потому что обожает менять имидж и примерять разные образы.
Между тем далеко не все краски безопасны для волос. Есть и те, которые немедленно стоит отправить на мусорку, чтобы не навредить себе.
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«Однозначно стоит отказаться от растительных красителей — луковая шелуха, кофе, хна. Также стоит отойти от красок, представленных в масс-маркете. Так вы точно навредите волосам.
Не стоит покупать средства дешевле 500 рублей. Их составы очень агрессивны, в них много щелочи. Да, профессионал может немного снизить их агрессию с помощью определенных добавок, но без нужных знаний в домашних условиях у вас это не получится сделать», — порекомендовала Татьяна Лисина, тренер-колорист международного уровня, основатель школы колористики «Игры разума», создатель бренда по уходу за волосами «Пилюля».
По материалам vnimanie.pro