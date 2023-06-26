Отправьте в мусорку все, что дешевле 500 рублей: даже не смейте красить волосы этими красками, навредите себе

Дамы обожают красить волосы. Кто-то делает это по необходимости, чтобы замаскировать седину и возрастные изменения. Кто-то — потому что обожает менять имидж и примерять разные образы.

Между тем далеко не все краски безопасны для волос. Есть и те, которые немедленно стоит отправить на мусорку, чтобы не навредить себе.

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