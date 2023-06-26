Вот почему кабачки вырастают горькими: одна ошибка испортит весь урожай — перестаньте так делать

Фото: freepik.com/freepik

Вы удивитесь, когда узнаете в чем дело.

Обычно кабачки не доставляют огородникам особых проблем. Культура практически всегда радует обильным урожаем. Однако всего одна оплошность может испортить вкус всех овощей. Если бесконтрольно поливать грядки, то плоды вырастут горькими и есть их будет невозможно.

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Дело в том, что кабачки не терпят не только засуху, но и чрезмерное увлажнение почвы. При выращивании этой культуры нужно обязательно соблюдать баланс.

В обычную погоду поливать грядки следует не чаще 2-3 раз в неделю. А в жаркие засушливые дни можно увеличить число поливов. Но в любом случае нужно избегать застоя жидкости. Если воды будет слишком много, то овощи вас точно не порадуют своими вкусовыми свойствами.

Источник: tut-news.ru

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