Как одним махом очистить посуду из нержавейки снаружи и внутри: 10 минут — и нет проблем

Посуда из нержавеющей стали красива, прочна и приятна в использовании. Однако и у этого материала есть свои недостатки.

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С течением времени на поверхности и внутри изделий из нержавейки образуется налет и пятна, которые невозможно убрать с помощью стандартных средств.

К счастью, опытные хозяйки рассказали о том, как можно одним махом отмыть изделия из этого материала и вернуть им первоначальный блеск.

Для того чтобы провернуть такой трюк, нужно смешать 3 большие ложки пищевой соды и перекиси водорода, а затем добавить к ним 1 большую ложку средства для мытья посуды.

Далее следует действовать по такой инструкции. Налейте в посуду воду, бросьте в нее 1 маленькую ложку лимонной кислоты и доведите состав до кипения. После этого уберите емкость с огня и обмажьте ее со всех сторон приготовленной ранее смесью. Когда пройдет 10–20 минут, помойте изделие и протрите мягким полотенцем. Посуда будет сиять сильнее, чем в день покупки.

Источник: издание belnovosti.by