Появились новости о снижении пенсионного возраста и 13-й пенсии: документ уже в Госдуме

В России в ближайшие годы могут снизить пенсионный возраст, а также ввести так называемую тринадцатую пенсию — это выплаты пенсионерам перед Новым годом. Соответствующий документ уже внес в Госдуму депутат от партии «Справедливая Россия — за правду!» Андрей Кузнецов.

Парламентарий предложил снизить планку возраста с 80 до 70 лет для удвоения размера фиксированной выплаты.

В ближайшее время в парламенте будут рассматривать данный законопроект.

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