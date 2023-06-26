Объявлен курс доллара на 30 июня: никто не ожидал, что так случится

Экономические аналитики заявляют, что в ближайшее время курс рубля не стабилизируется. И это, несмотря на налоговый период, который начнется уже со среды.

Обычно налоги позволяли нашей валюте отыграть позиции, но не в этот раз. Субботние события пока негативно влияют на рубль.

«К пятнице, 30 июня, рубль может просесть еще больше - быть ближе к 90. И таких событий никто не ожидал, ведь налоги должны были залатать некоторые ранки», - заявила экономист Екатерина Константинова.

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