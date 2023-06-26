Сделайте это с кустами малины до 30 июня: ягоды будет море — вся крупная и сладкая

Опытные садоводы никогда не оставят без внимания ни один куст на своем участке. Потому что они точно знают, что с помощью некоторых простых незатратных процедур можно существенно повысить качество и количество плодов.

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Например, чтобы малинник был усыпан сладкими крупными ягодами, нужно побороть лень и обязательно уделить ему время в июне.

Во-первых, кусты необходимо регулярно поливать. Во-вторых, растения нужно подкормить правильным составом. И в-третьих, следует обязательно провести нормирование побегов.

Чтобы приготовить действенную питательную смесь, нужно взять 10 гр калийной селитры и растворить порошок в 5 л чистой воды. Готовое средство вносится под корень сразу после обычного полива.

Если все сделать правильно и своевременно, то урожай будет выше всяких похвал.

Источник: Дзен-канал «Ваш цветок»