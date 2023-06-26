Эти имена в России запрещено давать детям: в ЗАГСе откажут в регистрации

В России существует закон, принятый еще в 2017 году, в котором установлены четкие запреты на то, как нельзя называть только что родившихся детей.

Так, нельзя использовать в имени цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы и не являющиеся буквами знаки (кроме дефиса) в любой комбинации. Под запретом, естественно, бранные слова, а так же указания на ранги, должности и титулы.