Эти имена в России запрещено давать детям: в ЗАГСе откажут в регистрации

В России существует закон, принятый еще в 2017 году, в котором установлены четкие запреты на то, как нельзя называть только что родившихся детей.
Так, нельзя использовать в имени цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы и не являющиеся буквами знаки (кроме дефиса) в любой комбинации. Под запретом, естественно, бранные слова, а так же указания на ранги, должности и титулы.
«Если новоиспеченные родители придут в ЗАГС с вышеперечисленными именами, то сотрудник вправе отказать проводить процедуру регистрации», — прокомментировал юрист, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
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Стоит добавить, что в прошлом году в столичных ЗАГСах регистрировали детей с такими именами, как Афина, Забава, Авокадий, Зареслав, Елеазар, Астра и Лаванда.
По материалам 1prime.ru