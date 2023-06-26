Прекратите выкидывать пожелтевшее белье: нашли копеечный способ для белоснежного вида

Пожелтевшее белье редко получается вернуть в первоначальный внешний вид. Тут даже самые дорогие отбеливатели редко помогают.

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Однако не стоит отчаиваться, сохранить свежее состояние белья, а также возродить его изначальные качества может обычное замачивание в аспирине.

Понадобится 10 таблеток аспирина на 1 литров горячей воды. Растворите таблетки полностью.

Погрузите в полученный раствор белье, которое хотите отбелить. Оставьте вещи на ночь.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта»