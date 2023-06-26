Фитофтора исчезнет с томатов навсегда: копеечное средство без химии — пшик, и все

Фитофтороз запросто может испортить планы дачников на получение урожая томатов. Этот коварный грибок обожает помидоры не меньше, чем мы.

Предупредить нашествие фитофтороза вполне реально, если заранее провести ряд профилактических мероприятий. Но что же делать, если фитофтороз был замечен во время созревания плодов? Никакой химией в этот момент их опрыскивать нельзя.

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