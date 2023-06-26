Используем бабушкину «болтушку»: огурцы вообще ничем не болеют — два доступных ингредиента

Огурцы часто страдают от целого списка грибковых заболеваний. Часто огородники даже не понимают, почему их растения недомогают и дают плохой урожай.

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Однако простое народное средство может решить многие проблемы культуры.

Для приготовления «болтушки» возьмите 9 литров теплой воды и 1 литр свежей молочной сыворотки. Перемешайте, добавьте 40 капель 5%-ной спиртовой настойки йода.

Опрыскайте растения в те моменты, когда на них не попадают прямые солнечные лучи.

Старайтесь захватить при обработке зону прикорневой шейки, в районе которой часто начинаются различные корневые гнили.

Источник: дзен-канал «Зеленые истории».