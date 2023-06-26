Используем бабушкину «болтушку»: огурцы вообще ничем не болеют — 2 доступных ингредиента

Огурцы. Фото: соцсети

Вы удивитесь, что решить целый список проблем культуры можно было таким простым способом.

Огурцы часто страдают от целого списка грибковых заболеваний. Часто огородники даже не понимают, почему их растения недомогают и дают плохой урожай.

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Однако простое народное средство может решить многие проблемы культуры.

Для приготовления «болтушки» возьмите 9 литров теплой воды и 1 литр свежей молочной сыворотки. Перемешайте, добавьте 40 капель 5% спиртовой настойки йода.

Опрыскайте растения в те моменты, когда на них не попадают прямые солнечные лучи.

Старайтесь захватить при обработке зону прикорневой шейки, в районе которой часто начинаются различные корневые гнили.

Источник: дзен-канал «Зеленые истории»

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