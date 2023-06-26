Муравьи на дачу больше не сунутся — запомнят! Угостите этим коктейлем: нашатырь + мыло

Тля и муравьи не смогут прижиться на дачном участке, если угостить их аптечным коктейлем. Это средство действует на вредителей словно отрава. Муравьишки тут же бросятся в лес, только их и видали. На дачный участок они больше не сунутся — запомнят!

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Мнением на этот счет поделилась агроном Анастасия Коврижных. Она дала понять, что избавиться от муравьев можно и простым дешевым средством.

Смешайте 3 ст.л. нашатырного спирта и 2 ст.л. жидкого мыла в ведре воды. Это средство нужно перелить в бутылку с пульверизатором. И опрыскать муравейники. Вредители тут же бросятся в лес. При необходимости процедуру можно повторить.

По материалам belnovosti.by