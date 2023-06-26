Доллар резко понизил курс до первоначальных показателей: накупившие втридорога в шоке

Рубль 26 июня на торгах Мосбиржи полностью отыграл потери, понесенные им в начале продаж. В какой-то момент отечественная валюта даже продемонстрировала укрепление к доллару и юаню.

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К 11:.03 по Москве курс доллара достиг 84,84 рубля, евро дошел до 92,47 рубля.

Ранее на торгах понедельника курс американской валюты повышался до 87 рублей — это произошло впервые с 29 марта 2022 года. Евро перешагнул цифру в 95 рублей, впервые с 25 апреля этого года.

Источник: 1prime.ru