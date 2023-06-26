Солевое удобрение для пионов: появились бутоны — лейте это, попрут

Пионы — отлично украшают участок, однако за растениями надо ухаживать так же, как и за теми, которые приносят урожай.

Как только у пионов появились первые ростки, цветы надо обработать аммиачной селитрой. Разведите 15 грамм средства на 10 литров воды и залейте в ямку.

Дождитесь, когда пойдут первые бутоны и приготовьте новую смесь: 7 грамм аммиачнoй селитры, 5 грамм калийнoй сoли и 10 грамм суперфoсфата. Смешайте все это в 10 литрах воды и полейте.

Это удобрение здорово поможет пионам цвети еще долгое время.

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