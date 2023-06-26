Стираем крупные вещи на даче без машинки: тереть и кипятить не надо — грязь сама стекает

Больше не нужно пыхтеть над стиркой, если под рукой нет машинки. Этот метод пригодится вам в отпуске и на даче.

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В 3 литрах теплой воды растворите 1 столовую ложку пищевой соды и 1 столовую ложку стирального порошка.

Замочите в составе свои вещи на 30 минут. Прополоскайте в обычной воде. Вы увидите, что грязь уже начнет сама слезать.

Далее возьмите кусок хозяйственного мыла и натрите вещи, тереть ничего не нужно. На это уйдет 2-3 минуты. Потом залейте намыленное полотенце крутым кипятком или очень горячей водой. Оставьте в тазу до полного остывания воды. Обычно на это уходит 1-3 часа.

Перед стиркой не забудьте ознакомиться с информацией на ярлычке. Не все ткани можно замачивать в горячей воде!

После замачивания в кипятке останется лишь тщательно прополоскать ткань от остатков мыла и повесить сушиться.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта»