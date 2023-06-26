Перец тут же зацветет и тронется в рост: поможет хитрая подкормка — суперстимулятор

Многие дачники мучаются с перцем. Дело в том, что культура часто отказывается цвести. Иногда цветки не распускаются неделями. А случается и такое, что бутонов вообще нет.

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Ситуации не редкие. Причин может быть множество. Но почти всегда проблему можно решить с помощью одного эффективного состава.

Средство можно приготовить самостоятельно. Для этого потребуется раздобыть 150 г белого хлеба, 200 мл молока, 3 ложки рисовой крупы и 5 капель йода. Все составляющие необходимо смешать в одной кастрюле и залить 3 л теплой воды.

Полученное удобрение нужно настоять в течение нескольких часов. Затем его необходимо вспенить блендером, пропустить через сито и разбавить водой. На 5 л воды нужно брать 200 мл средства.

Подкормку рекомендуется проводить два раза в месяц. Она поможет не только вызвать цветение, но и сформировать мясистые плоды. Остатки удобрения всегда можно использовать для баклажанов. Им такое угощение тоже принесет пользу.

Источник: cpykami.ru