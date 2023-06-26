Налета на раковине и унитазе больше не видим: смываем все уксусной водой — за мгновение

Во Франции хозяйки и горничные любят использовать простое средство для чистки раковины и унитаза, которое содержит минимальное количество химии.

Для его приготовления вам понадобится простой столовый уксус, плюс любой ополаскиватель для волос или шампунь. Главное, чтобы в составе средств присутствовали силиконы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В бутылочку с пульверизатором добавьте уксус и 50 миллилитров шампуня. Полученное средство взболтайте.

Распылите состав на загрязненные поверхности и оставьте на 20 минут. По прошествии этого времени, средство смойте водой губкой.

Уксус с шампунем избавят поверхность от известкового налета, разводов от воды, а также в целом прибавят блеска сантехнике.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»