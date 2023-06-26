90 рублей за доллар: финансовые аналитики дали полный расклад по курсу валют

Все внимание сейчас приковано к происходящему на Московской валютной бирже. Доллар в этот понедельник практически приблизился к историческому максимуму - 90 рублей.

Между тем, эксперты считают, что это повышение, скорее всего, будет однократным. Пока предпосылок для такого курса доллара нет.