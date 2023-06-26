90 рублей за доллар: финансовые аналитики дали полный расклад по курсу валют

Все внимание сейчас приковано к происходящему на Московской валютной бирже. Доллар в этот понедельник практически приблизился к историческому максимуму - 90 рублей.
Между тем, эксперты считают, что это повышение, скорее всего, будет однократным. Пока предпосылок для такого курса доллара нет.
«Для более амплитудных движений по курсу доллара катализаторов пока недостаточно. При спокойном информационном фоне уровней в районе 90 рублей пока не ожидается», - отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.
Эксперт считает, что негативный сценарий для рубля может сложиться по причине низких цен на нефть и роста неопределенности.
Напомним, в этот понедельник, 26 июня, курс доллара поднялся выше 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, евро — выше 95 рублей впервые с 25 апреля этого года.
По материалам РИА Новости.