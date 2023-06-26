Всего одна чайная ложка — про желтые пятна на одежде забудете навсегда: этот метод мало кто знает

Простой отбеливающий состав можно приготовить из подручных ингредиентов дома. Он обладает высокой эффективностью и при этом обойдется вам в копейки.

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Этот состав отбелит пожелтевшие лямки на светлом бюстгальтере, приведет в порядок потерявшее белизну кружевное белье.

Уберет пятна от пота и дезодорантов. Избавит от въевшегося в швы запаха пота.

Вам понадобится перекись водорода - 50 мл, лимонная кислота – 1 чайная ложка, соль – ½ чайной ложки.

Смешайте три компонента. Соль и лимонная кислота должны раствориться. Полученный раствор нанесите на пятна и оставьте на 10-15 минут. Не нужно оставлять на более длительный срок.

Этот способ годен для белых тканей, цветные состав может осветлить.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»