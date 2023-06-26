Не могли поверить глазам: желтые многолетние наслоения с унитаза стерлись дешевеньким средством

При помощи недорогих средств вы можете привести в порядок унитаз даже на съемной квартире. Желтые пятна от мочевого камня, известковый налет испарятся без следа.

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Полейте унитаз перекисью водорода. Затем посыпьте сверху содой, через 30 минут возьмите в руки ершик и пройдитесь по загрязнениям.

Далее смойте водой. Если загрязнения остались, их можно удалить при помощи 70%-ной уксусной кислоты. Нанесите, подержите минут 30 и почистите.

Источник: дзен-канал «Советы для дома»