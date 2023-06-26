Как отучить кошку гадить в неположенном месте — чудотворное средство из аптеки

Если ваша кошка решила ходить в туалет не только в лоток, но и в различные углы дома — вам надо с этим что-то делать. Не спешите расставаться с пушистиком. Наверняка ситуацию можно исправить.

Ветеринары заявляют, что все коты без исключения на дух не переносят запах спирта. Поэтому когда кошка нагадила в неположенном месте — тщательно помойте его, а потом обработайте спиртом. Подойдет любой из аптеки.

А после — важный момент. Приведите кота к этому месту и ткните мордочкой. Таким образом животное осознает, что сделало неправильно. Очень часто этот метод помогает.

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