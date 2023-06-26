Тратим 15 минут: огурцов нарастает вдвое больше — простейший и очень эффективный прием

Чтобы огурцов наросло вдвое больше обычного, опытные огородники рекомендуют использовать проверенный и очень эффективный прием.

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С его помощью вы окажете неоценимую помощь и поддержку корневой системе. Этот трюк поможет временно разгрузить корешки и позволит им свободно разрастаться.

Прием заключается в полном удалении всех завязей, пасынков и усов из первых 4–5 листовых пазух. Это мероприятие называется «ослепление», от словосочетания «ось лепить».

Источник: дзен-канал «Зеленые истории».