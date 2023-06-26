Все в панике избавляются от валюты: доллар и евро сиганули до невиданных высот — жуткие сценарии оправдались

Молодой человек в обменнике. Фото: Global Look Press

Что случилось на открытии торгов на Московской валютной бирже.

В этот понедельник, 26 июня, на открытии торгов на Московской валютной бирже евро и доллар перешел в резкий рост. Как и прогнозировали аналитики, происходящие события не могли не отразиться на курсе рубля.

Доллар 26 июня поднялся до 86,77 рубля, евро — до 94,8 рубля, юань — выше 12 рублей.

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Не трудно догадаться, что при таком курсе люди, у которых есть доллары и евро, начнут их массово продавать, поскольку курс сейчас выгодный.

Но, с другой стороны, аналитики не исключают и панических настроений. Часть людей побежит покупать валюту в страхе, что она может еще подорожать.

По материалам Lenta.ru

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