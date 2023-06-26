Все в панике избавляются от валюты: доллар и евро сиганули до невиданных высот — жуткие сценарии оправдались

Не трудно догадаться, что при таком курсе люди, у которых есть доллары и евро, начнут их массово продавать, поскольку курс сейчас выгодный.

Но, с другой стороны, аналитики не исключают и панических настроений. Часть людей побежит покупать валюту в страхе, что она может еще подорожать.

По материалам Lenta.ru