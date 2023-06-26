Сбываются худшие прогнозы: доллар резко взлетел в цене 26 июня — лучше не видеть эти цифры

В понедельник, 26 июня, на открытии торгов на Московской валютной бирже произошло то, о чем говорили аналитики, имея в виду пессимистичный сценарий развития событий.

Доллар и евро резко пошли в рост, демонстрируя рекордные цифры. Их лучше не видеть тем, кто не заинтересован в покупке валюты.

26 июня утром курс американской валюты дошел до 86,77 рубля, европейской — до 94,8 рубля, юань поднялся выше 12 рублей.

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