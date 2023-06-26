Афродизиак для огурцов: рецепт чудо-раствора — овощи попрут колонной

Возьмите два грамма янтарной кислоты и разведите в 200 г теплой воды. Все тщательно перемешайте, а затем разведите полученный раствор в 10 литрах воды.

Подкормите огурцы таким образом в конце июня. В следующий раз — в конце июля.

Это настоящий афродизиак для овощей. После подкормки плоды пойдут быстрее.

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