Афродизиак для огурцов: рецепт чудо-раствора — овощи попрут колонной

Чтобы огурцы начали расти быстрее и плоды были сладкими, растения надо подкормить средством, которое напитает их полезными веществами. И это янтарная кислота. Для человека вещество совершенно безвредное, а огурцы за него вам скажут только спасибо.
Возьмите два грамма янтарной кислоты и разведите в 200 г теплой воды. Все тщательно перемешайте, а затем разведите полученный раствор в 10 литрах воды.
Подкормите огурцы таким образом в конце июня. В следующий раз — в конце июля.
Это настоящий афродизиак для овощей. После подкормки плоды пойдут быстрее.
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