Тля осыпалась градом, муравьи исчезли: узнали, как реально извести насекомых с участка — хитрость с водой

Тля. Фото: соцсети

Эти насекомые как огня боятся одного вещества.

Борная кислота губительна для муравьев и тли. Чтобы насекомые сами проглотили этот яд, опытные садоводы смешивают вещество с сахаром, которым они с удовольствием лакомятся. Разводят состав в воде.

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Итак, в миске смешиваем две ложки сахарного песка, борную кислоту (продается в любой аптеке, стоит очень дешево), воду. Растворяем сахар полностью.

Далее разливаем раствор в небольшие тары и расставляем в те места, где обитают насекомые.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».

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