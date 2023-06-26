Тля осыпалась градом, муравьи исчезли: узнали, как реально извести насекомых с участка — хитрость с водой

Борная кислота губительна для муравьев и тли. Чтобы насекомые сами проглотили этот яд, опытные садоводы смешивают вещество с сахаром, которым они с удовольствием лакомятся. Разводят состав в воде.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Итак, в миске смешиваем две ложки сахарного песка, борную кислоту (продается в любой аптеке, стоит очень дешево), воду. Растворяем сахар полностью.
Далее разливаем раствор в небольшие тары и расставляем в те места, где обитают насекомые.
Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».