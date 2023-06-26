Гусениц с капусты прогонит этот бабушкин метод: урожай спасен!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Чтобы этого не произошло, дачники используют ядреную химию. Но наши бабушки знали, как избавиться от гусениц капустницы с помощью подручных ингредиентов, простых, эффективных и безопасных для здоровья.

Можно опудрить капусту золой или опрыскать отваром полыни, горчицы или перца. Чтобы настой закрепился на листве, в 10 литров раствора вводят стакан клейстера.

По материалам сайта Izvmor