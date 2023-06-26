Гусениц с капусты прогонит этот бабушкин метод: урожай спасен!

Капустница на огороде не предвещает ничего хорошего. И если эта белокрылая бабочка обосновалась на капусте, совсем скоро там появятся прожорливые гусеницы, которые способны оставить без урожая целую грядку. Листья не смогут сворачиваться в кочан, захиреют и погибнут.
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Чтобы этого не произошло, дачники используют ядреную химию. Но наши бабушки знали, как избавиться от гусениц капустницы с помощью подручных ингредиентов, простых, эффективных и безопасных для здоровья.
Можно опудрить капусту золой или опрыскать отваром полыни, горчицы или перца. Чтобы настой закрепился на листве, в 10 литров раствора вводят стакан клейстера.
По материалам сайта Izvmor