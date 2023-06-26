Ничего больше не нужно! Опрыскиваем томаты кисломолочкой — фитофторы нет, от урожая кусты ломятся

Все нужное томатам есть в молочной сыворотке, причем в легкоусваиваемой форме.
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После опрыскивания томатов сывороткой, растения становятся здоровыми, дают роскошный урожай. Кроме того, сывороткой можно опрыскивать весь сад.
Возьмите 100 миллилитров молочной сыворотки, разведите в 1 литре воды. Опрыскивайте растения со всех сторон (и нижнюю сторону листа тоже) 1 раз в 2 недели.
Сыворотку легко приготовить дома, заморозив простоквашу или кефир. Положите кисломолочный кусок льда на плотную ткань в дуршлаге, оставьте. Творог останется на ткани, его используйте в пищу. А сыворотку, которая сольется, пускайте на опрыскивание.
Источник: дзен-канал «Посад»