Ничего больше не нужно! Опрыскиваем томаты кисломолочкой — фитофторы нет, от урожая кусты ломятся

Все нужное томатам есть в молочной сыворотке, причем в легкоусваиваемой форме.

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После опрыскивания томатов сывороткой, растения становятся здоровыми, дают роскошный урожай. Кроме того, сывороткой можно опрыскивать весь сад.

Возьмите 100 миллилитров молочной сыворотки, разведите в 1 литре воды. Опрыскивайте растения со всех сторон (и нижнюю сторону листа тоже) 1 раз в 2 недели.