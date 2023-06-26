Доллар на открытии торгов 26 июня бьет рекорд года: курс валюты зашкаливает — шок

К слову, на минувших выходных реальный курс в обменниках некоторых банков шокировал. На фоне происходящих потрясений за доллар уже просили более 100 рублей. Правда, финансовый аналитик Сергей Дроздов не увидел в этом тревоги: он уверен, что такой взлет в обменниках произошел как заградительная мера, дабы у населения не возникло ажиотажного спроса на валюту.

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