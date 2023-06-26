Люди чаще стали отказываться от доллара — официально: почему крах валюты США неизбежен

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин официально заявил, что американцы сами создали ситуацию, когда в мире начался поиск альтернатив американскому доллару.
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«Американцы сами создали ситуацию, когда поиск альтернатив доллару неизбежно включился. И мы сейчас видим, как это все происходит», — сказал Можин.
Сейчас многие государства, по словам финансового эксперта, переходят, в частности, на расчеты в юанях. Так на валюту Китая уже перешли иранцы, бразильцы, саудовцы. Причем не только тогда, когда дело касается торговли конкретно с Китайской народной республикой, но и с другими странами.
Источник: РИА Новости