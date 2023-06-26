С куста ведрами: огурцы попрут как на дрожжах, если успеть до конца июня подкормить

Дачники знают, что период цветения — самое время проявить бдительность к огурцам и помочь им набраться сил. Поскольку велик риск пустоцветов — это сплошь и рядом, когда кусты буйно зацвели, а потом не пошли в плод.

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Поливают до конца июня следующим раствором. Аммиачную селитру (20 г на 10 л воды), карбамид (15 г), настой птичьего помета (1 к 15) или раствор коровяка (1 к 10) замешивают в 10 литрах простой воды, затем выливают на грядку. И даже в открытом грунте огурцы пойдут дико плодоносить.

По материалам сайта Izvmor