Уксус прогонит колорадского жука: вот что нужно срочно сделать, чтобы спасти картофель

Появлению колорадского жука вряд ли обрадуется хоть какой-то дачник. Это настоящая напасть, ведь личинки вредителя настолько прожорливы, что способны уничтожать вмиг целые поля. Особенно опасен период цветения, когда насекомые налетают стаями и откладывают яйца.

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Чтобы не лишиться урожая осенью, дачники действуют быстро, как только заметят полосатого жука и его красных потомков. В ход идет уксус. Берут 10 л воды, 100 мл уксуса, 200 г горчичного порошка, все тщательно смешивают и тщательно обрабатывают каждый куст. Полученного объема хватает на одну сотку, а опрыскивать надо в сухую погоду, чтобы дождь не помешал.

По материалам сайта Belnovosti