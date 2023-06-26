Цветут помидоры – не пропустите подкормку: каждый цветочек даст плод даже на открытом грунте

Пока на одном кустике томатов округляются и крепнут плоды, на другом соседнем еще вовсю желтеют цветочки. Высокий риск пустоцветов в этот момент очень страшит садоводов, и они стремятся его как можно эффективнее снизить. Для этого подходит действенная подкормка.

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Нужно взять суперфосфат, растворить 4 чайные ложки в 10 литрах воды, а также внести 1 столовую ложку сульфата калия. Такая подкормка обогащает корни и стебель, насыщает листву и укрепляет ее, а также не позволяет цветкам опадать и становиться пустоцветом.

По материалам сайта kp.ru