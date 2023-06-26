Срочно спасаем огурцы от преждевременной желтизны: иначе урожая не будет

В разгар дачного сезона, когда огурчики уже зацвели, и наметился видимый объем урожая, может случиться страшное. Листья растений могут начать желтеть, что угрожает плодоносности – риск остаться вообще без урожая очень высок.

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Причиной раннему пожелтению листвы может стать холод или недостаток питания. И очень важно в этот период огурцам дать подкормку. Как сообщает сайт Izvmor, важно полить грядки азотом и калием, поскольку их дефицит сразу же сказывается на внешнем виде и качестве урожая.