Критическая точка: что произойдет с курсом доллара после потрясений – лучше присядьте

Курс валют достиг максимума в минувшие выходные. На фоне потрясений за доллар в некоторых обменниках уже просили более 100 рублей, евро значительно превысил установленный ЦБ рубеж. Однако, уже через сутки произошел откат. Но на этом валютные «качели» не кончатся. Финансовый аналитик Сергей Дроздов, который уверен, что произошедшее имеет, скорее, заградительный мотив – не дать возникнуть ажиотажу на доллары и евро.

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По мнению эксперта, и биржевой, и официальный курс доллара будут балансировать в пределах 85-86 рублей. Критической он считает отметку в 86 рублей: если она будет преодолена, курс быстро откатится к 90 за доллар, а там и выше.

По материалам сайта mk.ru