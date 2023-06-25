Покупка долларов и евро может оказаться под запретом: Центробанк дал разъяснение по поводу особого дня

Приближающийся понедельник, 26 июня, в Москве объявлен выходным днем. Понятны в связи с этим переживания граждан, запланировавших покупку валюты именно на этот день.
Вдруг продажа евро и долларов окажется под запретом, ведь если в банках будет выходной день, то приобрести валюту не представится возможным.
Центробанк поспешил сделать заявление на этот счет. Банки в Москве 26 июня будут работать, как и Московская валютная биржа.
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«Кредитные и некредитные организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, находящиеся в Москве, обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы финансового рынка для всей России.
Поэтому несмотря на режим нерабочего дня в Москве финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции. Необходимый для этого круг сотрудников руководители финансовых организаций определяют самостоятельно», - такое сообщение появилось в воскресенье в телеграм-канале Центробанка.