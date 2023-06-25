Покупка долларов и евро может оказаться под запретом: Центробанк дал разъяснение по поводу особого дня

Приближающийся понедельник, 26 июня, в Москве объявлен выходным днем. Понятны в связи с этим переживания граждан, запланировавших покупку валюты именно на этот день.

Вдруг продажа евро и долларов окажется под запретом, ведь если в банках будет выходной день, то приобрести валюту не представится возможным.

Центробанк поспешил сделать заявление на этот счет. Банки в Москве 26 июня будут работать, как и Московская валютная биржа.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».