Не 85 и даже не 90 рублей: экономист озвучил, сколько будет стоить доллар с 26 июня

На фоне происходящих событий всех интересует, подскочит ли в цене доллар. Экономисты дают понять, что не склонны к оптимизму в этом вопросе.

Аналитики считают, что с 26 июня доллар вновь продемонстрирует существенный рост. Но ничего экстремального они не прогнозируют. Финансисты полагают, что торги на Московской валютной бирже в понедельник, 26 июня, откроются спокойно, паники и ажиотажа не предвидится.

Но стоить доллар будет не 80 и даже не 90 рублей.

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