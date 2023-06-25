Не 85 и даже не 90 рублей: экономист озвучил, сколько будет стоить доллар с 26 июня

На фоне происходящих событий всех интересует, подскочит ли в цене доллар. Экономисты дают понять, что не склонны к оптимизму в этом вопросе.
Аналитики считают, что с 26 июня доллар вновь продемонстрирует существенный рост. Но ничего экстремального они не прогнозируют. Финансисты полагают, что торги на Московской валютной бирже в понедельник, 26 июня, откроются спокойно, паники и ажиотажа не предвидится.
Но стоить доллар будет не 80 и даже не 90 рублей.
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«Доллар откроется где-то чуть выше 90-92 рублей, а евро, соответственно, где-то плюс 8 процентов к этой цифре. На пике значения были существенно хуже», - отметил экономист Николай Корженевский.
По материалам yur-gazeta.ru.