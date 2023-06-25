Что будет со снятием наличных в банкоматах: Центробанк сделал важное заявление для всех

Грядущий понедельник, 26 июня, в Москве, как известно, будет выходным днем. Как правило, обычно в выходные дни не работают и банки. А значит, банкоматы, находящиеся на их территории, становятся для граждан частично недоступны.
Но, как объяснил Центробанк России, в предстоящий понедельник, 26 июня, все банки в столице будут работать в обычном режиме. То есть, никаких проблем с обналичиванием и покупкой валюты у граждан не возникнет.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Кредитные и некредитные организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, находящиеся в Москве, обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы финансового рынка для всей России.
Поэтому несмотря на режим нерабочего дня в Москве финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции. Необходимый для этого круг сотрудников руководители финансовых организаций определяют самостоятельно», - сообщается в телеграм-канале Центробанка.