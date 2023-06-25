Что будет со снятием наличных в банкоматах: Центробанк сделал важное заявление для всех

Грядущий понедельник, 26 июня, в Москве, как известно, будет выходным днем. Как правило, обычно в выходные дни не работают и банки. А значит, банкоматы, находящиеся на их территории, становятся для граждан частично недоступны.

Но, как объяснил Центробанк России, в предстоящий понедельник, 26 июня, все банки в столице будут работать в обычном режиме. То есть, никаких проблем с обналичиванием и покупкой валюты у граждан не возникнет.

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