Что будет со снятием наличных в банкоматах: Центробанк сделал важное заявление для всех

Банкоматы. Фото: Global Look Press

Центробанк России рассказал, как будут работать финансово-кредитные учреждения в Москве 26 июня.

Грядущий понедельник, 26 июня, в Москве, как известно, будет выходным днем. Как правило, обычно в выходные дни не работают и банки. А значит, банкоматы, находящиеся на их территории, становятся для граждан частично недоступны.

Но, как объяснил Центробанк России, в предстоящий понедельник, 26 июня, все банки в столице будут работать в обычном режиме. То есть, никаких проблем с обналичиванием и покупкой валюты у граждан не возникнет.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Кредитные и некредитные организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, находящиеся в Москве, обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы финансового рынка для всей России.
Поэтому несмотря на режим нерабочего дня в Москве финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции. Необходимый для этого круг сотрудников руководители финансовых организаций определяют самостоятельно», - сообщается в телеграм-канале Центробанка.

Читайте также