Люди начнут в панике скупать валюту, финансисты в ужасе: как поведет себя доллар в июле и августе

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Что касается поведение доллара в два предстоящих летних месяца, то эксперт уверяет, что спрогнозировать это не может никто. Сами финансисты в ужасе, они не знают, сколько будет стоить доллар к концу лета.

«Этого не знает никто. Многое зависит от позиции Минфина. Ведомству выгоден слабый рубль, поскольку его задача – исполнять бюджет, который у нас «дырявый», - добавил Сергей Дроздов.

По материалам MK.RU.