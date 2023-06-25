Люди начнут в панике скупать валюту, финансисты в ужасе: как поведет себя доллар в июле и августе

В предстоящий понедельник, 26 июня, Московская валютная биржа будет работать в обычном режиме.
Все уже предвкушают обрушение рубля и резкий рост курса доллара на открытии торгов. Этому способствуют происходящие события. Аналитики прогнозируют, что доллар может взлететь до 90 рублей в случае панических закупок валюты.
«Если выйдем за отметку 85-86, могут начаться панические закупки доллара и рубль улетит выше, в район 90. А это, в свою очередь, спровоцирует дальнейшее ослабление курса и рост цен на потребительском рынке», - отметил финансовый аналитик Сергей Дроздов.
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Что касается поведение доллара в два предстоящих летних месяца, то эксперт уверяет, что спрогнозировать это не может никто. Сами финансисты в ужасе, они не знают, сколько будет стоить доллар к концу лета.
«Этого не знает никто. Многое зависит от позиции Минфина. Ведомству выгоден слабый рубль, поскольку его задача – исполнять бюджет, который у нас «дырявый», - добавил Сергей Дроздов.
По материалам MK.RU.