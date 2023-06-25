Именно так выглядит топовый маникюр 2023 года: утонченно и неброско — глаз не оторвать

Можно долго и нудно экспериментировать с маникюром, но ни один из даже самых безумных цветов не переплюнет этот оттенок. Он назван главным хитом сезона-2023, хотя истинные модницы отдали ему предпочтение еще задолго до.

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Пусть на дворе лето и хочется сочных красок, но популярность набирает «невидимый маникюр». Его суть заключается в тщательной обработке ногтей и кутикулы, без яркого лака.

Рекомендуется оставлять ногти короткими — овальной формы или формы мягкий квадрат. Это придаст им аккуратный и естественный вид.

Идеальным для «невидимого маникюра» станет тонкое, прозрачное покрытие или оттенок в цвет ногтевой пластины. Завершить процедуру можно матовым топом или топом с легким сиянием, пишет The Symbol.