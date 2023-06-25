Трехзначная цифра: новые прогнозы по поводу курса доллара ошеломляют — дата резкого взлета названа, готовьтесь

На информационных лентах уже объявлено о том, что в грядущий понедельник, 26 июня, Московская валютная биржа будет работать в привычном режиме. Все это, несмотря на то, что в Москве объявлен выходной день.

Аналитики уже прогнозируют события завтрашнего дня. Они практически уверены, что на уже на открытии торгов мы увидим ошеломляющие цифры. Курс доллара и евро может запросто взлететь до трехзначных цифр.

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