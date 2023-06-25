Дети их очень любят! Конфеты этих брендов накачаны пальмовым маслом и консервантами — настоящая отрава

В Роскачестве протестировали шоколадные конфеты 22-ух известных марок, и проверку прошел лишь один бренд под названием Only. В составе остальных нашлись консерванты и пальмовое масло, что, учитывая любовь детей к этой продукции, в принципе недопустимо.

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Во внимание экспертов попали Milky Way, «Яшкино», «Аленка», Kinder, Twix и т.д. Тестирование показало, что каждая из позиций содержит вредные вещества, а потому имеет низкое качество.

Именно поэтому прежде чем покупать сладости и угощать ими деток, нужно смотреть на состав. В нем не должно быть пальмового масла, красителей и консервантов с припиской Е. Идеально, если в конфетах будет высокое содержание натурального какао-масла — не менее 95%.

По материалам издания «Вечерняя Москва»