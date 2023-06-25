Деньги начислят автоматически: объявлено о приличной прибавке к пенсии с первого июля — просто придут на карту

В России пока не объявляли об очередной индексации пенсий пенсионерам, но тем не менее, есть три категории пожилых граждан, у которых размер пособия увеличится уже с первого июля.
О правах граждан пенсионного возраста напомнила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Получать с первого июля на 7,5 тысяч рублей больше начнут пенсионеры, которым в июле исполнится 80 лет.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Повышенные выплаты получат и пенсионеры, которые прекратили работу в предыдущие месяцы. Поскольку, пока они работали, индексация для них не проводилась, после прекращения трудовой деятельности им вернут всю предыдущую индексацию выплат.
Кроме этого, в июле пересчитают пенсию тем, кто представил в мае дополнительные документы для учета нового стажа.
Во всех перечисленных случаях деньги будут начислены и придут на карты автоматически. Поскольку вся информация есть в Социальном фонде.
По материалам 1prime.ru.