Деньги начислят автоматически: объявлено о приличной прибавке к пенсии с первого июля — просто придут на карту

В России пока не объявляли об очередной индексации пенсий пенсионерам, но тем не менее, есть три категории пожилых граждан, у которых размер пособия увеличится уже с первого июля.

О правах граждан пенсионного возраста напомнила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Получать с первого июля на 7,5 тысяч рублей больше начнут пенсионеры, которым в июле исполнится 80 лет.

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