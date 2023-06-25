Этот пышноцветный кустарник в разы эффектнее розы — посадите, и соседи будут пищать от восторга

Чаще всего дачники украшают участки розами, видимо, не зная, что есть растение, в разы эффектнее. Оно выигрывает за счет своего пышного и яркого цветения, и быстрого роста. Мало того, этот многолетник может достигать до 3 метров в высоту и быть частью живой изгороди, — соседи точно лопнут от зависти при виде такой красоты.

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Главной изюминкой растения являются цветы, напоминающие мелкие желтые розы. При должном уходе бутоны керрии японской быстро появятся и будут радовать глаз до двух месяцев.

Сажают керрию как в тени, так и на солнце. Кустарник не требователен к свету, но не любит холода и сквозняков. Для средней полосы растение тоже актуально — да, оно будет подмерзать, но весной оно быстро придет в себя.

По материалам портала 7sotok.com